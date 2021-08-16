Следствие не выявило фактов хищения средств и сговора в деле VAB банка, - правозащитник

Хищение средств стабилизационного кредита, предоставленного НБУ " VAB банку " Олега Бахматюка, не подтвердилось следствием. Также следствие не нашло доказательств сговора с руководством НБУ.

Как известно, ранее ВАКС отменил аресты имущества подозреваемых по делу "VAB банка".

В решениях суда также говорится об отсутствии ущерба, нанесенного государству, о котором заявляли в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

В то же время, по словам правозащитника, НАБУ изменило квалификацию экс-чиновникам НБУ, так как не было доказано присвоение средств кредита - а это значит, что арест на имущество лиц не имеет законных оснований.

Юрист утверждает, что получение VAB банком стабилизационного кредита НБУ было экономически обосновано, связано со значительным оттоком средств вкладчиков и необходимостью выполнения обязательств перед ними в 2014 году.

"Именно на возврат депозитов физических лиц было направлено большинство полученных банком средств. Это было неоднократно подтверждено и НБУ, и экспертами, которые исследовали первичные документы банковского учреждения", - заявила юрист.

При этом указанный кредит, добавляет она, был обеспечен ликвидным недвижимым имуществом и личной порукой бенефициара банка - Олега Бахматюка. При таких условиях, убытки, о которых говорит НАБУ, отсутствуют.

По словам Козаченко, на момент завершения досудебного следствия сообщения о подозрениях были изменены.

"У них уже нет сведений о каких-либо сговорах с Писаруком (бывший в о. главы НБУ, - ред.) или другими должностными лицами Национального банка", - отмечает Казаченко.

За неделю до окончания следствия должностным лицам НБУ определена квалификация по ст.364 УК Украины - злоупотребление служебным положением.

"Это свидетельствует о том, что хищение средств стабилизационного кредита в результате досудебного расследования не подтвердилось, теперь НАБУ утверждает лишь о нарушении порядка предоставления такого кредита", - объясняет правозащитница.