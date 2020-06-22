Бахматюк требует от Венедиктовой выполнения решения суда о закрытии дела против него

Офис генерального прокурора не выполняет решение Печерского суда о закрытии дела против Олега Бахматюка и его компании. Бизнесмен обратился к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой с требованием закрыть дело, повторное открытие которого суд признал незаконным.

Об этом сообщают "Украинские новости".

5 июня этого года Печерский районный суд Киева принял решение, которым признал незаконным постановление Виталия Касько, бывшего заместителя генпрокурора Руслана Рябошапки, о возобновлении дела против экс-заместителя главы НБУ Александра Писарука и бизнесмена Олега Бахматюка.

Своим решением суд обязал генерального прокурора немедленно отменить постановление Касько. Однако Офис генерального прокурора не выполняет решения суда. Олег Бахматюк в открытом обращении к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой заявил, что промедление с выполнением законного решения суда может свидетельствовать о политической конъюнктуре и напомнил о публичном обещании Венедиктовой быть равноудаленной от политики и стоять на принципах верховенства права.

Бахматюк в своем обращении напомнил, что суд четко указал на целый ряд грубых нарушений закона и обязал Генерального прокурора отменить незаконное постановление о восстановлении уголовного дела против него и его компании.

"5 июня этого года Печерский районный суд Киева поставил точку в нашей 8-месячной борьбе за справедливость по сфабрикованному делу, которое незаконно возбудил заместитель экс-генпрокурора Рябошапки Виталий Касько", - заявил он.

Он добавил, что компания стала заложником личной мести Артема Сытника и заложником заговора уже бывших чиновников Андрея Богдана и Виталия Касько.

Бахматюк пишет, что прошло уже 16 дней с момента вынесения решения суда, но соответствующее решение генеральной прокуратуры так и не появилось, хотя Генеральная прокуратура всегда выполняла решение суда по всем другим делам.

"Нам кажется, что эта задержка с исполнением решения суда может быть связана с политической конъюнктурой, а не с защитой закона. Мы очень хотим ошибаться. Ведь в интервью вы заявляли, что вы "равноудалены от политики и Офис Генерального прокурора никому не подыгрывает", а во время своего выступления в Верховной раде вы обещали стоять на принципах верховенства права. Обязательность исполнения решения суда как раз и является одним из основных принципов верховенства права. И от этого зависит судьба компании, которая в условиях беспрецедентного давления, экономического кризиса и пандемии работает, создает украинский продукт и платит налоги", - заявил Бахматюк.

Напомним, 13 мая Офис генпрокурора зарегистрировал уголовное производство по факту возможного вмешательства в деятельность экс-генпрокурора со стороны бывшего вице-президента США Байдена. Это сделано во исполнение решения Печерского районного суда Киева.