Бахматюк вимагає від Венедиктової виконання рішення суду про закриття справи проти нього

Офіс генерального прокурора не виконує рішення Печерського суду про закриття справи проти Олега Бахматюка і його компанії. Бізнесмен звернувся до генерального прокурора Ірині Венедиктової з вимогою закрити справу, повторне відкриття якого суд визнав незаконним.

Про це повідомляють "Українські новини".

5 червня цього року Печерський районний суд Києва прийняв рішення, яким визнав незаконною постанову Віталія Касько, колишнього заступника генпрокурора Руслана Рябошапки, про поновлення справи проти екс-заступника голови НБУ Олександра Писарука і бізнесмена Олега Бахматюка.

Своїм рішенням суд зобов'язав генерального прокурора негайно скасувати постанову Касько. Однак Офіс генерального прокурора не виконує рішення суду. Олег Бахматюк у відкритому зверненні до генерального прокурора Ірині Венедиктової заявив, що зволікання з виконанням законного рішення суду може свідчити про політичну кон'юнктуру і нагадав про публічну обіцянку Венедиктової бути рівновіддаленою від політики і стояти на принципах верховенства права.

Бахматюк у своєму зверненні нагадав, що суд чітко вказав на цілу низку грубих порушень закону і зобов'язав Генерального прокурора скасувати незаконну постанову про відновлення кримінальної справи проти нього і його компанії.

"5 червня цього року Печерський районний суд Києва поставив крапку в нашій 8-місячної боротьби за справедливість по сфабрикованій справі, яке незаконно порушив заступник екс-генпрокурора Рябошапки Віталій Касько", - заявив він.

Він додав, що компанія стала заручником особистої помсти Артема Ситника і заручником змови вже колишніх чиновників Андрія Богдана та Віталія Касько.

Бахматюк пише, що минуло вже 16 днів з моменту винесення рішення суду, але відповідне рішення генеральної прокуратури так і не з'явилося, хоча Генеральна прокуратура завжди виконувала рішення суду по всіх інших справах.

"Нам здається, що ця затримка з виконанням рішення суду може бути пов'язана з політичною кон'юнктурою, а не з захистом закону. Ми дуже хочемо помилятися. Адже в інтерв'ю ви заявляли, що ви "рівновіддалені від політики і Офіс Генерального прокурора нікому не підіграє", а під час свого виступу у Верховній раді ви обіцяли стояти на принципах верховенства права. Обов'язковість виконання рішення суду як раз і є одним з основних принципів верховенства права. І від цього залежить доля компанії, яка в умовах безпрецедентного тиску, економічної кризи і пандемії працює, створює український продукт і платить податки", - заявив Бахматюк.

Нагадаємо, 13 травня Офіс генпрокурора зареєстрував кримінальне провадження за фактом можливого втручання в діяльність екс-генпрокурора з боку колишнього віце-президента США Байдена. Це зроблено на виконання рішення Печерського районного суду Києва.