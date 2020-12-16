Бахматюк: Сытник снова испугался и не вспомнил фамилию Писарука в моем деле

Фото: Олег Бахматюк (пресс-служба)

Бизнесмен Олег Бахматюк считает, что дело НАБУ против экс-чиновника НБУ Александра Писарука и него, на самом деле, является делом в отношении "неназванного чиновника НБУ".

Об этом говорится в комментарии Бахматюка в ответ на интервью директора НАБУ Артема Сытника.

По мнению бизнесмена, Сытник боится называть фамилию главного подозреваемого в этом деле, потому что тогда возникнут неудобные для самого Сытника вопросы.

"Больше года мы слышим от Сытника о "деле Бахматюка ". Причем НАБУ не имеет права расследовать дела против бизнеса, в его полномочиях заниматься коррупцией топ-чиновников, которым я не являюсь. И вот прогресс - едва ли не впервые Сытник решился признать: "нельзя сказать, что это - дело Бахматюка, это - дело Нацбанка". Но сказав "А", Сытник боится сказать "Б" - против кого именно открыто это дело, кто именно является главным подозреваемым. Главным подозреваемым является бывший и.о. главы НБУ Александр Писарук", - говорит Бахматюк.

Он отмечает, что в этом деле так и не доказаны ни убытки, ни злой умысел Писарука, а сам он выиграл суд против НАБУ.

"И все же почему ни Сытник, ни приближенные к нему удобные "эксперты" нигде и никогда не упоминают фамилию Писарука? Ответ прост - Писарук, как бы я лично к нему не относился как к чиновнику, который помогал уничтожать мой банк, является авторитетным на международном уровне банкиром с хорошей репутацией. А кроме того - бывшим сотрудником МВФ", - отмечает бизнесмен.

Бахматюк убежден, Сытник оказался в очень неудобной ситуации.

"И "попресовать" Бахматюка очень хочется, и без участия Писарука по делу он этого не сможет сделать, и безосновательно обвинять Писарука - это подвергаться закономерным неудобным вопросам со стороны послов западных государств. Поэтому мы и слышим от Сытника, что есть какое-то непонятное дело против неизвестно кого из НБУ, но "плохой парень" почему-то Бахматюк", - прокомментировал заявление Артема Сытника бизнесмен.

Напомним, ранее Александр Писарук заявлял, что в этом деле "НАБУ нарушает моральный принцип - не обвинять безосновательно и не выдвигать подозрения в совершении тяжких уголовных преступлений честным людям, которые их не совершали, и сознательно затягивает дело, которое давно должны были закрыть, признав ошибку ".

Второй фигурант дела, Олег Бахматюк, в свою очередь заявил, что за 14 месяцев детективы НАБУ так и не решились приехать к нему для дачи объяснений по делу.