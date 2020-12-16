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Бахматюк: Ситник знову злякався і не згадав прізвище Писарука у моїй справі

Київ, Середа 16 грудня 2020 13:51
Бахматюк: Ситник знову злякався і не згадав прізвище Писарука у моїй справі
Фото: Олег Бахматюк (прес-служба)
Автор: РБК-Україна

Бізнесмен Олег Бахматюк вважає, що справа НАБУ проти екс-чиновника НБУ Олександра Писарука і нього насправді є справою проти "неназваного чиновника НБУ".

Про це йдеться в коментарі Бахматюка у відповідь на інтерв'ю директора НАБУ Артема Ситника.

На думку бізнесмена, Ситник боїться називати прізвище головного підозрюваного в цій справі, тому що тоді виникнуть незручні для самого Ситника питання.

"Більше як рік ми чуємо від Ситника про "справу Бахматюка ". Причому НАБУ не має права розслідувати справи проти бізнесу, в його повноваженнях займатися корупцією топ-чиновників, яким я не є. І ось прогрес - чи не вперше Ситник зважився визнати: "не можна сказати, що це - справа Бахматюка, це - справа Нацбанку". Але сказавши "А", Ситник боїться сказати "Б" - проти кого саме це відкрито справу, хто саме є головним підозрюваним. Головним підозрюваним є колишній в.о. голови НБУ Олександр Писарук", - говорить Бахматюк.

Він зазначає, що у цій справі так і не доведені ні збитки, ні злий умисел Писарука, а сам він виграв суд проти НАБУ.

"І все ж чому ні Ситник, ні наближені до нього зручні "експерти" ніде і ніколи не згадують прізвище Писарука? Відповідь проста - Писарук, як би я особисто до нього не ставився як до чиновника, який допомагав нищити мій банк, є авторитетним на міжнародному рівні банкіром з хорошою репутацією. А крім того - колишнім співробітником МВФ", - зазначає бізнесмен.

Бахматюк переконаний, Ситник опинився в дуже незручній ситуації.

"І "попресувати" Бахматюка дуже хочеться, і без участі Писарука у справі він цього не зможе зробити, і безпідставно звинувачувати Писарука - це наражатись на закономірні незручні питання з боку послів західних держав. Тому ми і чуємо від Ситника, що є якась незрозуміла справа проти невідомо кого з НБУ, але “поганий хлопець” чомусь Бахматюк", - прокоментував заяву Артема Ситника бізнесмен.

Нагадаємо, раніше Олександр Писарук заявляв, що в цій справі "НАБУ порушує моральний принцип - не звинувачувати безпідставно і не висувати підозри у скоєнні тяжких кримінальних злочинів чесним людям, які їх не скоювали, і свідомо затягує справу, яку давно повинні були закрити, визнавши помилку ".

Другий фігурант справи, Олег Бахматюк, своєю чергою заявив, що за 14 місяців детективи НАБУ так і не наважилися приїхати до нього для давання пояснень по справі.

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