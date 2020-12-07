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Бахматюк: Сытник боится называть фамилию Писарука в деле против меня

Автор: РБК-Украина

НАБУ сознательно не упоминает фамилию главного подозреваемого по делу Писарука-Бахматюка, хотя без него дела просто не может существовать.

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Об этом заявил бывший акционер VAB Банка Олег Бахматюк в интервью "112 канала".

"НАБУ вообще не имеет права расследовать дела против бизнеса. Они имеют право расследовать только дела против чиновников категории "А", то есть топ-коррупционеров. В моем деле это Александр Писарук, исполняющий обязанности главы Национального банка (так как Гонтарева тогда ушла в отпуск). Ни разу за всю историю существования этого дела ни господин Сытник, ни люди вокруг него, ни информационные издания не назвали фамилию топ-коррупционера. Все рассказывают о деле Бахматюка. О чем это говорит? "Олигарх" не является олигархом. И коррупционера нет в процессе. Почему Писарука нет? Потому что он был представителем МВФ в Украине 3 года. Это как на маму сказать, что мама плохая", - заявил он.

Также Бахматюк рассказал, что именно НБУ убеждало в необходимости получения стабилизационного кредита VAB Банка для его сохранения под залог и личное поручительство акционера. Однако уже через месяц после этого руководство Национального банка вывело VAB Банка с рынка.

Напомним, дело против Писарука и Бахматюка касается якобы нецелевого использования рефинансирования, предоставленного НБУ VAB Банка, что опровергается официальными экспертизами и выводами проверок Фонда гарантирования вкладов.

Александр Писарук выиграл суд первой инстанции против антикоррупционного бюро и заявил, что НАБУ в этом деле проявило непрофессионализм и преследование своих целей, выдвинув безосновательные подозрения.

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Новости Украины Олег БахматюкАртем СытникНАБУ