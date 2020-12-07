Бахматюк: Ситник боїться називати прізвище Писарука у справі проти мене

НАБУ свідомо не згадує прізвище головного підозрюваного у справі Писарука-Бахматюка, хоча без нього справи просто не може існувати.

Про це заявив колишній акціонер VAB Банку Олег Бахматюк в інтерв'ю "112 каналу".

"НАБУ взагалі не має права розслідувати справи проти бізнесу. Вони мають право розслідувати тільки справи проти чиновників категорії "А", тобто топ-корупціонерів. В моїй справі це Олександр Писарук, виконуючий обов’язки голови Національного банку (бо Гонтарева тоді пішла у відпустку). Жодного разу за всю історію існування цієї справи ні пан Ситник, люди навколо нього, ні інформаційні видання не написали прізвище топ-корупціонера. Всі розповідають про справу Бахматюка. Про що це свідчить? "Олігарх" не є олігархом. І корупціонера немає в процесі. Чому Писарука немає? Тому що він був представником МВФ в Україні 3 роки. Це як на маму сказати, що мама погана", - заявив він.

Також Бахматюк розповів, що саме НБУ переконувало у необхідності отримання стабілізаційного кредиту VAB Банку для його збереження під заставу і особиста порука акціонера. Проте вже через місяць після цього керівництво Національного банку вивело VAB Банку з ринку.

Нагадаємо, справа проти Писарука і Бахматюка стосується нібито нецільового використання рефінансування, наданого НБУ VAB Банку, що спростовується офіційними експертизами та висновками перевірок Фонду гарантування вкладів.

Олександр Писарук виграв суд першої інстанції проти антикорупційного бюро і заявив, що НАБУ у цій справі проявило непрофесійність та переслідування своїх цілей, висунувши безпідставні підозри.