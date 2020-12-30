Бахматюк обвинил Сытника в ложных утверждениях и манипуляциях

Фото: Олег Бахматюк (пресс-служба)

Бизнесмен Олег Бахматюк назвал лживыми и манипулятивными заявления директора НАБУ Артема Сытника о том, что отказ в его экстрадиции на запрос бюро разрушает международное сотрудничество.

Об этом Бахматюк сообщил на официальном сайте "Укрлендфарминг".

По словам бизнесмена, НАБУ боится его допрашивать по делу против бывшего и.о. председателя НБУ Александра Писарука, ведь оно разваливается.

Как известно, в рамках этого дела НАБУ пыталось получить разрешение на экстрадицию Бахматюка, но получило отказ от Интерпола и Офиса генпрокурора.

"Сытник в очередной раз пытается примитивными манипуляциями прикрыть полный развал дела против бывшего и.о. главы НБУ Александра Писарука и меня. Во-первых, я не нахожусь в международном розыске. Я не скрывался и не скрываюсь от следствия. В Австрии я находился на официальных основаниях еще до начала преследования со стороны НАБУ, на тех же законных основаниях нахожусь и сейчас. О своем местонахождении официально сообщил НАБУ и другие украинские следственные органы еще в начале следствия. Эту информацию подтвердили и правоохранительные органы Австрии", - заявил бизнесмен.

Также Бахматюк в ответ на обвинения в якобы срыве международного сотрудничества из-за отказа в экстрадиции, отметил, что Офис генпрокурора, и представительство Интерпола заявили о том, что НАБУ не имеет права требовать указанных процессуальных действий именно потому, что это противоречит соглашениям о международном сотрудничестве.

"Именно действия НАБУ это международное сотрудничество и разрушают, а не Интерпол, прокуратура или бизнесмен Бахматюк. Я в очередной раз призываю НАБУ в законный способ меня допросить. Но они ни разу не пытались это сделать за предыдущие 14 месяцев, и вряд ли это входит в их интересы и сейчас", - пишет Олег Бахматюк.

Как пример, бизнесмен также сообщил, что того же Писарука НАБУ допросило лишь один раз и больше не интересовалось его показаниям.

"Ведь и мои показания, и показания Писарука лишь подтвердят выводы Фонда гарантирования вкладов, заявления НБУ и выводы экспертиз о том, что обвинение НАБУ не стоят и выеденного яйца", - убежден бизнесмен.

Напомним, дело НАБУ против Писарука и Бахматюка касается получения рефинансирования от НБУ VAB Банком. Официальные выводы экспертиз, выводы Фонда гарантирования вкладов физических лиц и заявления НБУ опровергают обвинения, заявленные НАБУ в этом деле.