Бахматюк: мы готовы к конкуренции, но только на равных условиях

Некоторые отрасли аграрного бизнеса в Украине являются скорее убыточными социальными проектами, и без господдержки бизнес будет вынужден их поэтапно закрывать. Об этом заявил СЕО и владелец группы компаний "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк во время презентации исследования ЕБА "Барометр счастья в Украине" в рамках мероприятия "Трудовая миграция: вызов для Украины", сообщает РБК-Украина.

По его мнению, дешевое "длинное" финансирование со стороны государства является залогом экономического развития Украины и, соответственно, важным фактором в борьбе с трудовой миграцией.

Украинский бизнесмен, владелец одного из крупнейших агрохолдингов Европы, считает, что отказ государства от экономического протекционизма ослабляет позиции украинских производителей на мировых рынках. Так, во время дискуссии с первым заместителем министра экономики Максимом Нефьодовым Олег Бахматюк отметил, что политика здорового экономического протекционизма и лоббирования интересов национального бизнеса проводят наиболее экономически развитые государства мира, а для Украины такая политика необходима, чтобы создать равные условия на внешних рынках с производителями из других стран.

"Мы же не можем сказать, что Соединенные Штаты Америки стали менее глобальным игроком в мире от того, что последние четыре года они проводят политику экономического протекционизма и имеют наилучшие показатели экономического роста. Плохо это или хорошо точно для территории, где самый низкий уровень безработицы за последние 30 лет? Это точно хорошо", - заявил Бахматюк.

По мнению владельца "Укрлендфарминг", если государство не перейдет к политике экономического национализма и протекционизма, крупный бизнес будет вынужден идти из целых отраслей экономики, закрывать предприятия, так как окажется в неравных условиях на рынках с производителями других стран.

"Максим Нефьодов один из тех людей, которые сделали очень много для дерегуляции, это супер. Я согласен только с минимальным фактом вмешательства государства в деятельность, но не с безответственностью. Для чего нам тогда государство? Нам государство для того, чтобы оно производило стратегию и реагировала на базовые вещи. И то, что говорит Максим - "welcome, мы идем и Европу, отрываются двери. Ребята, конкурируйте!". Мы готовы, только на равных условиях. Дайте нам кредиты на 30 лет под 1%, дайте нам те стимулирующие вещи, которые там, в Европе. Мы можем приводить примеры тех же прибалтийских стран - там все хорошо, они потеряли свою экономику, но получили компенсацию. Нет сейчас этого компенсатора в Украине, она не становится членом ЕС, чтобы получить компенсацию хотя бы для каждого украинца, не для экономики. Мы подняли за 2 года на 90% заработную плату, то что говорит Максим: "ребята, работайте". Мы просто видим, что некоторые отрасли как бизнес мы будем поэтапно закрывать, хотим мы этого или не хотим. Я согласен, что мы должны быть идеальными, но мы не должны быть без возможностей, а во-вторых, мы должны защищать свое. И украинский экономический национализм, протекционизм, я считаю, это нормально, это правильно", - сказал он.

Украинский бизнесмен обратил внимание, что для ЕС сельскохозяйственная отрасль - скорее социально-экономический проект удержания на территории своего населения, а целые отрасли сельскогохозяйства в Украине без государственной поддержки могут просто исчезнуть в ближайшее время.

"Мы говорим о стимуляции тех или иных отраслевых вещей. И если это запустить, то через 2-3 года эта отрасль просто сама собой исчезнет как явление. То есть своевременное реагирование со стороны государства - это не протекционизм одному человеку - Бахматюку, кому-то еще - не важно, это протекционизм секторальный с возможностями развития социально-экономических сред. Строительство элеваторов, заводов по переработке - для этого нужны длинные дешевые ресурсы, и функция государства - сделать подготовительные для этого механизмы - регулятивные, экономические, в банковской сфере, те вещи, которые сейчас отсутствуют. Второй вопрос, это позиционирование на внешних рынках. Что я вижу - сейчас абсолютно отсутствует роль государства как лоббиста, продвижение на внешних рынках продукции".

"Укрлендфарминг" является одним из крупнейших аграрных холдингов и налогоплательщиков в Украине, на предприятиях которого в 600 населенных пунктах Украины работают около 27 000 человек. Группа компаний ведет производственную деятельность в 22 из 24 областей Украины и занимается производством зерна, мяса, молока и яиц.