Бахматюк: ми готові до конкуренції, але тільки на рівних умовах

Деякі галузі аграрного бізнесу в Україні є скоріше збитковим соціальними проектами, і без держпідтримки бізнес буде змушений їх поетапно закривати. Про це заявив СЕО і власник групи компаній "Укрлендфармінг" Олег Бахматюк під час презентації дослідження ЄБА "Барометр щастя в Україні" в рамках заходу "Трудова міграція: виклик для України", повідомляє РБК-Україна.

На його думку, дешеве "довге" фінансування з боку держави є запорукою економічного розвитку України і, відповідно, важливим чинником у боротьбі з трудовою міграцією.

Український бізнесмен, власник одного з найбільших агрохолдингів Європи, вважає, що відмова держави від економічного протекціонізму послаблює позиції українських виробників на світових ринках. Так, під час дискусії з першим заступником міністра економіки Максимом Нефьодовым Бахматюк наголосив, що політика здорового економічного протекціонізму та лобіювання інтересів національного бізнесу проводять найбільш економічно розвинені держави світу, а для України така політика необхідна, щоб створити рівні умови на зовнішніх ринках із виробниками інших країн

"Ми ж не можемо сказати, що Сполучені Штати Америки стали менш глобальним гравцем у світі від того, що останні чотири роки вони проводять політику економічного протекціонізму і мають найкращі показники економічного зростання. Погано це чи добре точно для території, де найнижчий рівень безробіття за останні 30 років? Це точно добре", - заявив Бахматюк.

На думку власника "Укрлендфармінг", якщо держава не перейде до політики економічного націоналізму і протекціонізму, великий бізнес буде змушений йти з цілих галузей економіки, закривати підприємства, так як виявиться в нерівних умовах на ринках із виробниками інших країн.

"Максим Нефьодов один з тих людей, які зробили дуже багато для дерегуляції, це супер. Я згоден лише з мінімальним фактом втручання держави в діяльність, але не з безвідповідальністю. Для чого тоді держава? Нам держава для того, щоб вона виробляла стратегію і реагувала на базові речі. І те, що говорить Максим - "welcome, ми йдемо і Європу, відриваються двері. Хлопці, змагайтеся!". Ми готові, тільки на рівних умовах. Дайте нам кредити на 30 років під 1%, дайте нам ті стимулюючі речі, які там, у Європі. Ми можемо наводити приклади тих же прибалтійських країн - там все добре, вони втратили свою економіку, але отримали компенсацію. Немає зараз цього компенсатора в Україні, вона не стає членом ЄС, щоб отримати компенсацію хоча б для кожного українця, не для економіки. Ми підняли за 2 роки на 90% заробітну плату, то що говорить Максим: "хлопці, працюйте". Ми просто бачимо, що деякі галузі як бізнес ми будемо поетапно закривати, хочемо ми цього чи не хочемо. Я згоден, що ми повинні бути ідеальними, але ми не повинні бути без можливостей, а по-друге, ми повинні захищати своє. І український економічний націоналізм, протекціонізм, я вважаю, це нормально, це правильно", - сказав він.

Український бізнесмен звернув увагу, що для ЄС сільськогосподарська галузь - скоріше соціально-економічний проект утримання на території свого населення, а цілі галузі сільського господарства в Україні без державної підтримки можуть просто зникнути найближчим часом.

"Ми говоримо про стимуляції тих чи інших галузевих речей. І якщо це запустити, то через 2-3 роки ця галузь просто сама собою зникне як явище. Тобто своєчасне реагування з боку держави - це не протекціонізм одній людині - Бахматюку, комусь ще - не важливо, це протекціонізм секторальний з можливостями розвитку соціально-економічних середовищ. Будівництво елеваторів, заводів з переробки - для цього потрібні довгі дешеві ресурси, і функція держави - зробити підготовчі для цього механізми - регулятивні, економічні, в банківській сфері, ті речі, які зараз відсутні. Друге питання, це позиціонування на зовнішніх ринках. Що я бачу - зараз абсолютно відсутня роль держави як лобіста, просування на зовнішніх ринках продукції".

"Укрлендфармінг" є одним з найбільших аграрних холдингів та платників податків в Україні, на підприємствах якого у 600 населених пунктах України працюють близько 27 000 людей. Група компаній веде виробничу діяльність у 22 з 24 областей України і займається виробництвом зерна, м'яса, молока і яєць.