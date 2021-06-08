Бахматюк: государство должно дотировать только мелких фермеров и частников

Бизнесмен считает, что поддержка мелких фермеров должна быть основой государственной программы поддержки, так как это в первую очередь социальный проект занятости. Средний аграрный бизнес в свою очередь способен полностью покрыть потребности страны в продовольствии. Функция же крупного агробизнеса - внешние рынки и привлечение многомиллиардных инвестиций в страну при правильной государственной политике.

“Фермеры или частники - в Европе это социально-политический проект занятости населения. Чтобы люди не выезжали в такой город, как Вена, например, им предоставляются условия для комфортного проживания в сельской местности. И плюс государство дает ему деньги на поддержку как производителя - на гектар или какие-то другие программы. Это такая политика. Украина должна проводить такую политику к мелким производителям", - заявил Бахматюк.

По его словам, это обеспечит занятостью до 5-7 миллионов людей.

"Это важный процесс, это социальный процесс. Туда должно идти 100% дотаций. Туда должна идти максимальная поддержка государства по кредитованию. Потому что так в принципе правильно", - считает он.

Средний же бизнес, по словам Бахматюка, может обеспечить продуктовый баланс страны.

"Украине, чтобы обеспечить себя продуктами питания полностью, нужно 20% от того, что она производит”. 20-30% - это наш продуктовый баланс. Это безопасность - чтобы у нас было, что кушать. Потому что деньги не имеют никакого значения - имеет значение, что ты за них можешь купить". - отмечает Бахматюк.

Крупный агробизнес, по мнению бизнесмена, может помочь Украине решить стратегические задачи.

"Мы экспортируем в Японию, в Корею, в Китай, в Индонезию, на Ближний Восток - Египет, Саудовская Аравия, Катар. Европейский Союз: это Италия, Испания… Мы на самом деле идем сейчас в сырьевой зоне. А можем идти в продукты с добавленной стоимостью. То же яйцо - это продукт с добавленной стоимостью. Потому что это яйцо, которое переработано через комбикорм, через людей, через зарплаты, через инновации в продукт. Дальше идет яичный порошок, который мы тоже экспортируем. И на каждом этапе добавленная стоимость, что добавляет? Она добавляет социальную нагрузку и налоговое сопровождение. То есть ты платишь больше налогов и больше берешь на работу людей. Это то, что делают все нормальные страны и на что мы тоже должны переходить - к протеиновой цепочке. И экспортировать ее. Потому что в мире нет дефицита зерна. В мире есть дефицит протеина. И эта протеиновая цепочка - это будущее", - убежден бизнесмен.

Напомним, "Укрлендфарминг" - один из крупнейших агрохолдингов страны, который занимается выращиванием зерновых и масличных культур, семян, животноводством и производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL). Предприятия группы компаний работают в 600 населенных пунктах в 22 регионах Украины. Владельцем агрохолдинга является украинский бизнесмен Олег Бахматюк.