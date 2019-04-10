Бахматюк: мы боремся за банк ради справедливости

Олег Бахматюк, владелец одного из крупнейших украинских агрохолдингов "Укрлендфарминг", рассказал о последствиях падения своих банков и то, почему он не оставляет борьбы за банк "Финансовая инициатива". Об этом сообщает РБК-Украина ссылкой на его интервью УНИАН.

Банки Бахматюка "ВиЭйБи Банк" и "Финансовая инициатива" были одними из крупнейших получателей рефинансирования от Национального банка в 2014 году. Бизнесмен предложил НБУ выплатить кредиты на условиях реструктуризации, но ответа до сих пор не получил.

"Мы выходим с предложением вернуть средства, но нам отказывают. Идут активные суды - около 500 судов по всем направлениям с Национальным банком и Фондом гарантирования вкладов. Мы уже четыре с половиной года пытаемся доказать, что суды - это неэффективный метод решения проблемы. Потому что все объекты, которые выиграл Национальный банк, просто стоят, они с ними ничего не делают. Когда объект работает, он стоит дороже. Это не наши слова, это прописная истина. Не разрушайте платформу, которая стоит, условно говоря, миллиард долларов - вы продадите ее за сто миллионов в лучшем случае", - сказал он.

Бахматюк рассказал, что предлагал тогда еще министру финансов Александру Шлапаку выход из ситуации с "ВиЭйБи Банк" по принципу санации, интеграцией в "Укргазбанк", что должно было оказать минимальное влияние на рынок, дало бы комфорт государству и не убивало экономические процессы внутри:

"Я хотел, чтобы это был нормальный пример для всех участников процесса. Но что было сделано? Убит банк, который можно было сохранить".

Решение НБУ о ликвидации банка "Финансовая инициатива" Бахматюк оспаривает в судах. Он считает, что сохранить его уже невозможно.

"Но банк был доведен до банкротства НБУ умышленно. Поэтому мы считаем, что боремся за банк ради справедливости. Мы прошли три круга судов и выиграли, ушли в Верховный суд, после чего НБУ поднял крик, и дело вернули на первую инстанцию. Мы снова выиграли первую инстанцию, потом вторую. Посмотрим, как будет дальше. Суть нашей борьбы заключается в том, чтобы не сдаваться. В начале, когда мы начинали бороться, еще думали, что что-то можно сохранить. Но теперь понятно, что никакого банка уже не будет. Все финансовые активы уничтожены", - сказал бизнесмен.

Бахматюк также рассказал, что потребности в этом рефинансировании в принципе не было. А в результате пострадали не только банки, но и завод был под залогом, на котором работало 700 человек.

"Фактически меня заставили взять этот кредит. Поймите, зачем нам было брать этот кредит, если через месяц ввели временную администрацию? Всю сумму кредита Нацбанка мы выплатили физическим лицам. Есть акт Фонда гарантирования вкладов на десяти страницах, в котором четко прослежено, что средства поступили на счета физических лиц. Залогом для данного кредита стал ликеро-водочный завод в Ивано-Франковской области. Это современный завод с новым оборудованием. К сожалению, благодаря стараниям Национального банка и других участников спора завод остановился", - сказал Бахматюк.

Олег Бахматюк - владелец банков "ВиЭйБи Банк" и "Финансовая инициатива", которые стали жертвой так называемого "банкопада". Также бизнесмену принадлежит группа компаний "Укрлендфарминг", на 300 предприятиях которой во всех регионах Украины работает около 30 тыс. рабочих. "Укрлендфарминг" является одним из крупнейших налогоплательщиков Украины и по данным различных рейтингов считается одним из лучших работодателей Украины.