Бахматюк: ми боремося за банк заради справедливості

Олег Бахматюк, власник одного з найбільших українських агрохолдингів "Укрлендфармінг", розповів про наслідки падіння своїх банків і те, чому він не закінчує боротьбу за банк "Фінансова ініціатива". Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на його інтерв'ю УНІАН.

Банки Бахматюка "Віейбі Банк" та "Фінансова ініціатива" були одними з найбільших одержувачів рефінансування від Національного банку в 2014 році. Бізнесмен запропонував НБУ виплатити кредити на умовах реструктуризації, але відповіді досі не отримав.

"Ми виходимо з пропозицією повернути кошти, але нам відмовляють. Йдуть активні суди - близько 500 суден за всіма напрямами з Національним банком та Фондом гарантування вкладів. Ми вже чотири з половиною роки намагаємося довести, що суди - це неефективний метод розв'язання проблеми. Тому що всі об'єкти, які виграв Національний банк, просто стоять, вони з ними нічого не роблять. Коли об'єкт працює, він коштує дорожче. Це не наші слова, це прописна істина. Не руйнуйте платформу, яка коштує, умовно кажучи, мільярд доларів - ви продасте її за сто мільйонів в кращому випадку", - сказав він.

Бахматюк розповів, що пропонував тоді ще міністру фінансів Олександру Шлапаку вихід із ситуації з "Віейбі Банк" за принципом санації, інтеграцією в "Укргазбанк", що повинно було надати мінімальний вплив на ринок, що дало б комфорт державі і не вбивало економічні процеси всередині:

"Я хотів, щоб це був нормальний приклад для всіх учасників процесу Але що було зроблено? Убитий банк, який можна було зберегти".

Рішення НБУ про ліквідацію банку "Фінансова ініціатива" Бахматюк оскаржує в судах. Він вважає, що зберегти його вже неможливо.

"Але банк був доведений до банкрутства НБУ навмисне. Тому ми вважаємо, що боремося за банк заради справедливості. Ми пройшли три кола судів і виграли, пішли до Верховного суду, після чого НБУ підняв крик, і справу повернули на першу інстанцію. Ми знову виграли першу інстанцію, потім другу. Подивимося, як буде далі. Суть нашої боротьби полягає в тому, щоб не здаватися. На початку, коли ми починали боротися, ще думали, що щось можна зберегти. Але тепер зрозуміло, що ніякого банку вже не буде. Всі фінансові активи знищені", - сказав бізнесмен.

Бахматюк також розповів, що потреби в цьому рефінансування в принципі не було. А в результаті постраждали не тільки банки, але і завод був під заставою, на якому працювало 700 осіб.

"Фактично мене змусили взяти цей кредит. Зрозумійте, навіщо нам було брати цей кредит, якщо через місяць ввели тимчасову адміністрацію? Всю суму кредиту Нацбанку ми виплатили фізичним особам. Є акт Фонду гарантування вкладів на десяти сторінках, в якому чітко простежено, що кошти надійшли на рахунки фізичних осіб. Запорукою для даного кредиту став лікеро-горілчаний завод в Івано-Франківській області. Це сучасний завод з новим обладнанням. На жаль, завдяки старанням Національного банку та інших учасників спору завод зупинився", - сказав Бахматюк.

Олег Бахматюк - власник банків "Віейбі Банк" та "Фінансова ініціатива", які стали жертвою так званого "банкопаду". Також бізнесменові належить група компаній "Укрлендфармінг", на 300 підприємствах якої у всіх регіонах України працює близько 30 тис. робочих. "Укрлендфармінг" є одним з найбільших платників податків України та за даними різноманітних рейтингів вважається одним з кращих роботодавців України.