В Бахчисарае задержали 15 крымских татар

По словам очевидцев, полицейские зачитали активистам на улице постановление. Присутствовавшие придерживались безопасной социальной дистанции. Но, несмотря на это, оперативники проводили их в подогнанный автобус.

Задержанных крымских татар отвезли в РОВД Бахчисарая для составления административных протоколов. Также в отдел направились адвокаты, однако их не пустили.

Всего задержаны 15 представителей крымскотатарского народа, среди них есть журналисты.

"Среди задержанных - корреспондент и гражданский журналист "Крымской солидарности" Азиз Азизов и мать политзаключенного Сейрана Салиева - Зодие Салиева", - говорится в сообщении.