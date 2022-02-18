В Бахчисарае задержали 15 крымских татар

В оккупированном Крыму возле здания "суда" Бахчисарая произошли массовые задержания крымских татар. Активисты пришли поддержать делегата Курултая крымскотатарского народа Эдема Дудакова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крымскую солидарность в Facebook.
По словам очевидцев, полицейские зачитали активистам на улице постановление. Присутствовавшие придерживались безопасной социальной дистанции. Но, несмотря на это, оперативники проводили их в подогнанный автобус.
Задержанных крымских татар отвезли в РОВД Бахчисарая для составления административных протоколов. Также в отдел направились адвокаты, однако их не пустили.
Всего задержаны 15 представителей крымскотатарского народа, среди них есть журналисты.
"Среди задержанных - корреспондент и гражданский журналист "Крымской солидарности" Азиз Азизов и мать политзаключенного Сейрана Салиева - Зодие Салиева", - говорится в сообщении.
Как сообщало РБК-Украина ранее, 17 февраля в Крыму был задержан делегата Курултая крымскотатарского народа Эдема Дудакова.
Также недавно, в окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор двух крымским татарам. Российский суд отправил Зекирью Муратова и Вадима Бектемирова на 11 лет в тюрьму.