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В Крыму прошли новые обыски. Задержан делегат Курултая

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Бахчисарай, Четверг 17 февраля 2022 21:42
В Крыму прошли новые обыски. Задержан делегат Курултая Фото: задержанный Эдем Дудаков (facebook.com/edem.dudakov)
Автор: Юлия Бойко

Сотрудники Федеральной службы безопасности России в оккупированном Крыму сегодня провели новые обыски. А также задержали делегата Курултая крымскотатарского народа Эдема Дудакова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Крымской платформы.

Сообщается, что Дудакова доставили в отделение полиции Бахчисарая, адвокатов к нему не пустили.

"Сейчас он ожидает заседания так называемого Бахчисарайского районного суда, которое запланировано на утро 18 февраля", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что Дудаков является одним из обличителей уничтожения Ханского дворца в Бахчисарае - памятники истории и культуры общемирового значения.

Отметим, Курултай крымскотатарского народа - это форма национальной общественно-политической организации крымских татар, представляет собой национальный съезд, высший представительный полномочный орган крымскотатарского народа.

Напомним, до этого РБК-Украина писало об обысках в Крыму 9 февраля, украинская прокуратура открыла уголовное дело на российских силовиков.

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