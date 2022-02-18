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В Бахчисарае задержали 15 крымских татар

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Крым, Пятница 18 февраля 2022 13:03
В Бахчисарае задержали 15 крымских татар Фото: в Бахчисарае массовые задержания крымских татар (facebook.com/crimeansolidarity)
Автор: РБК-Украина

В оккупированном Крыму возле здания "суда" Бахчисарая произошли массовые задержания крымских татар. Активисты пришли поддержать делегата Курултая крымскотатарского народа Эдема Дудакова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крымскую солидарность в Facebook.

По словам очевидцев, полицейские зачитали активистам на улице постановление. Присутствовавшие придерживались безопасной социальной дистанции. Но, несмотря на это, оперативники проводили их в подогнанный автобус.

Задержанных крымских татар отвезли в РОВД Бахчисарая для составления административных протоколов. Также в отдел направились адвокаты, однако их не пустили.

Всего задержаны 15 представителей крымскотатарского народа, среди них есть журналисты.

"Среди задержанных - корреспондент и гражданский журналист "Крымской солидарности" Азиз Азизов и мать политзаключенного Сейрана Салиева - Зодие Салиева", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина ранее, 17 февраля в Крыму был задержан делегата Курултая крымскотатарского народа Эдема Дудакова.

Также недавно, в окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор двух крымским татарам. Российский суд отправил Зекирью Муратова и Вадима Бектемирова на 11 лет в тюрьму.

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