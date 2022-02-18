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У Бахчисараї затримали 15 кримських татар

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Крим, П'ятниця 18 лютого 2022 13:03
У Бахчисараї затримали 15 кримських татар Фото: у Бахчисараї масові затримання кримських татар (facebook.com/crimeansolidarity)
Автор: РБК-Україна

В окупованому Криму біля будівлі "суду" Бахчисараю відбулися масові затримання кримських татар. Активісти прийшли підтримати делегата Курултаю кримськотатарського народу Едема Дудакова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кримську Солідарність в Facebook.

За словами очевидців, поліцейські зачитали активістам на вулиці постанову. Присутні дотримувалися безпечної соціальної дистанції. Але, незважаючи на це, оперативники проводили їх у підігнаний автобус.

Затриманих кримських татар відвезли в РВВС Бахчисарая для складання адміністративних протоколів. Також до відділу попрямували адвокати, проте їх не пустили.

Всього затримано 15 представників кримськотатарського народу, серед них є журналісти.

"Серед затриманих - кореспондент і цивільний журналіст "Кримської солідарності" Азіз Азізов і мати політв'язня Сейрана Салієва - Зодіє Салієва", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, 17 лютого в Криму був затриманий делегата Курултаю кримськотатарського народу Едема Дудакова.

Також нещодавно, в окружний військовий суд в Ростові-на-Дону оголосив вирок двох кримським татарам. Російський суд відправив Зекір'ю Муратова і Вадима Бектемірова на 11 років у в'язницю.

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