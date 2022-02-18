У Бахчисараї затримали 15 кримських татар

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кримську Солідарність в Facebook .

За словами очевидців, поліцейські зачитали активістам на вулиці постанову. Присутні дотримувалися безпечної соціальної дистанції. Але, незважаючи на це, оперативники проводили їх у підігнаний автобус.

Затриманих кримських татар відвезли в РВВС Бахчисарая для складання адміністративних протоколів. Також до відділу попрямували адвокати, проте їх не пустили.

Всього затримано 15 представників кримськотатарського народу, серед них є журналісти.

"Серед затриманих - кореспондент і цивільний журналіст "Кримської солідарності" Азіз Азізов і мати політв'язня Сейрана Салієва - Зодіє Салієва", - йдеться в повідомленні.