Під Багдадом вибухнула бомба на ринку: 30 людей загинули, десятки поранені

У передмісті Багдада в Садр-Сіті в Ірак на ринку вибухнула бомба. В результаті. В результаті 18 людей загинули, десятки отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на aljazeera .

Відомо, що вибух стався на узбіччі дороги в той час, як ринок був переповнений людьми. Це п роізошло за день до свята Курбан-байрам, коли сотні людей вийшли на ринок за покупками.

Щонайменше 30 людей загинули і ще 47 осіб отримали поранення. Серед жертв були жінки і діти.

Служба безпеки Міністерства оборони Іраку повідомила, що за фактом інциденту було розпочато розслідування.

Осередок засобів масової інформації охарактеризував вибух, який стався на ринку Аль-Вахілат в Садр-Сіті, як "терористичний".

Урядове медичне джерело в Багдаді повідомило, що Міністерство охорони здоров'я мобілізувало весь свій персонал в лікарнях для прийому загиблих і поранених в результаті вибуху.

Зі свого боку, Яхья Расул, прес-секретар прем'єр-міністра Іраку Мустафи Аль-Каземі, заявив у заяві, що Аль-Каземі наказав заарештувати командира сил безпеки, відповідальних за безпеку ринку Аль-Вахейлат.