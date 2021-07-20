Під Багдадом вибухнула бомба на ринку: 30 людей загинули, десятки поранені
У передмісті Багдада в Садр-Сіті в Ірак на ринку вибухнула бомба. В результаті. В результаті 18 людей загинули, десятки отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на aljazeera.
Відомо, що вибух стався на узбіччі дороги в той час, як ринок був переповнений людьми. Це проізошло за день до свята Курбан-байрам, коли сотні людей вийшли на ринок за покупками.
Щонайменше 30 людей загинули і ще 47 осіб отримали поранення. Серед жертв були жінки і діти.
Служба безпеки Міністерства оборони Іраку повідомила, що за фактом інциденту було розпочато розслідування.
Осередок засобів масової інформації охарактеризував вибух, який стався на ринку Аль-Вахілат в Садр-Сіті, як "терористичний".
Урядове медичне джерело в Багдаді повідомило, що Міністерство охорони здоров'я мобілізувало весь свій персонал в лікарнях для прийому загиблих і поранених в результаті вибуху.
Зі свого боку, Яхья Расул, прес-секретар прем'єр-міністра Іраку Мустафи Аль-Каземі, заявив у заяві, що Аль-Каземі наказав заарештувати командира сил безпеки, відповідальних за безпеку ринку Аль-Вахейлат.
Прем'єр-міністр Іраку також наказав почати розслідування бомбардування Багдадським оперативним командуванням армії.
Нагадаємо про пожежі в лікарні Іраку. Там вибухнув балон з киснем для хворих COVID-19, в результаті чого загинуло більше 50 осіб.
Раніше повідомлялося, що військову базу США в Іраку обстріляли ракетами. В результаті двоє бійців отримали поранення.