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В аэропорту Багдада упали три ракеты

Новости » Происшествия     06.05.2020 - 16:06
В аэропорту Багдада упали три ракеты
Иллюстративное фото (ejmagnier.com)

Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение

Сегодня, 6 мая, в международном аэропорту Багдада (Ирак) упали три ракеты типа "Катюша". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Как сообщается, по периметру международного столичного аэропорта упали три ракеты. Позднее силовики также обнаружили ракетную установку с таймером в сельской местности Аль-Бакрия на запад от Багдада. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение на аэропорт.

Как отмечается, сегодняшняя ракетная атака стала первой за несколько последних недель в столичном округе Ираке.

Напомним, в центральной части Багдада в "зеленой зоне" две ракеты упали возле посольства Соединенных Штатов в Ираке. Якобы было выпущено четыре ракеты. В центре столицы Ирака вечером в среду, 25 марта, поднялась тревога.

РБК-Украина писало, что в ответ на убийство американских солдат и одного британца в Ираке были нанесены авиаудары в районе Багдада. По данным Пентагона, американские силы поразили 5 хранилищ с оружием, принадлежавшие боевикам Хезболлы.

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