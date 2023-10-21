Багаторівнева система. В КМВА розкрили "секрети" ППО Києва

"Вона складається із мобільних вогневих груп, зенітно-ракетних комплексів різної дальності. На озброєні мобільних груп стоять: ЗРК -"Оса", "Avenger"; ПЗРК - "Piorun", "Ігла", "Стріла", "Stinger", "Martlet", RBS -70; ЗСАУ "Gepard", ЗСУ "Шилка", ЗУ-23 тощо", - розповів він.

Що стосується зенітно-ракетних комплексів, то, за словами Попка, це С-300, "Бук ", С-125, "NASAMS", "IRIS-T", "Crotale", "Patriot".

"Ми систематично і сплановано підвищуємо ефективність ППО Києва. Зокрема, збільшуємо кількість мобільних вогневих груп, які захищають небо у складі сил ППО. Також ведеться робота із удосконалення їхнього технічного оснащення", зазначив начальник КМВА.

Водночас Попко вкотре наголосив, що жодна протиповітряна оборона у світі не гарантує завжди 100% безпеки, навіть "Залізний купол" в Ізраїлі.

"Повітряні тривоги лунають коли загрожує реальна небезпека. Тому всі повинні бути відповідальними за своє життя і життя та здоров’я своїх рідних і близьких. Закликаю усіх мешканців столиці, бізнес - кожен з вас, власним прикладом, настановами повинен мотивувати людей перебувати в укриттях", - зазначив він.

Інцидент із ППО Києва

У ніч на 10 вересня російські загарбники в черговий раз атакували Україну дронами-камікадзе. У столиці та Київській області працювала протиповітряна оборона.

Після ночі атаки агентство Reuters опублікувало в мережі фото, де зафіксовано роботу систем ППО в Києві. Ці зображення розповсюдили найбільші українські Telegram-канали. У Повітряних силах влаштували перевірку.