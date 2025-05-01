Багатомісячні затримки і мільярдні борги вбивають мотивацію будувати нові потужності, - експерт

За його словами, ключовими причинами гальмування розвитку нових потужностей залишаються хронічні неплатежі перед виробниками.

"Передусім розвиток нової генерації обмежувався десятками мільярдів боргів на ринку електроенергії. Ключовими групами боргів є невиплати "зеленим" та борги на балансуючому ринку", - наголосив Прокіп.

Він зазначив, що навіть сьогодні, відпускаючи електроенергію в ринок, виробники не можуть бути впевненими у вчасній оплаті.

"Нова генерація просто відпускаючи електроенергію в ринок може отримувати кошти з багатомісячними затримками, що аж ніяк не сприяє будівництву нових потужностей", - пояснив експерт.

Прокіп визнав, що за останні пів року ситуація з погашенням старих боргів покращилась, однак кардинального вирішення досі немає.

"За останні пів року ситуація з виплатою старих боргів суттєво покращилась, але все ж далека від ідеалу. У вирішенні боргової проблеми потрібні нові рішення та довготривала енергетична політика", - зазначив він.

Зокрема, експерт нагадав про затримки з розрахунками за електроенергію, вироблену ще у 2022 році.

"Нещодавно я писав про проблему боргів “зеленим” за вироблену у 2022 році електроенергію і про те, що тут не обійтися від нових рішень на рівні законодавства", - підкреслив Прокіп.

Нагадаємо, раніше експерти Центру Разумкова також підкреслювали, що без вирішення боргової проблеми енергоринки України не зможуть функціонувати ефективно.