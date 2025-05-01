Многомесячные задержки и миллиардные долги убивают мотивацию строить новые мощности, - эксперт

По его словам, ключевыми причинами торможения развития новых мощностей остаются хронические неплатежи перед производителями.

"Прежде всего развитие новой генерации ограничивалось десятками миллиардов долгов на рынке электроэнергии. Ключевыми группами долгов являются невыплаты "зеленым" и долги на балансирующем рынке", - подчеркнул Прокип.

Он отметил, что даже сегодня, отпуская электроэнергию в рынок, производители не могут быть уверены в своевременной оплате.

"Новая генерация просто отпуская электроэнергию в рынок может получать средства с многомесячными задержками, что отнюдь не способствует строительству новых мощностей", - пояснил эксперт.

Прокип признал, что за последние полгода ситуация с погашением старых долгов улучшилась, однако кардинального решения до сих пор нет.

"За последние полгода ситуация с выплатой старых долгов существенно улучшилась, но все же далека от идеала. В решении долговой проблемы нужны новые решения и долговременная энергетическая политика", - отметил он.

В частности, эксперт напомнил о задержках с расчетами за электроэнергию, произведенную еще в 2022 году.

"Недавно я писал о проблеме долгов "зеленым" за произведенную в 2022 году электроэнергию и о том, что здесь не обойтись от новых решений на уровне законодательства", - подчеркнул Прокип.

Напомним, ранее эксперты Центра Разумкова также подчеркивали, что без решения долговой проблемы энергорынки Украины не смогут функционировать эффективно.