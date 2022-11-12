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У багатьох містах України оголошена повітряна тривога

Фото: повітряну тривогу оголошено в різних областях України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В Україні пізно увечері, 12 листопада, у багатьох містах залунали сигнали повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерактивну мапу повітряних тривог.

Так, сьогодні близько 23.20 було оголошено повітряну тривогу в:

  • Київської області,
  • Житомирської області,
  • Чернігівській області,
  • Сумської області,
  • Миколаївській області,
  • Полтавської області,
  • Одеській області,
  • Вінницької області,
  • Кіровоградської області,
  • Харківської області,
  • Запорізької області,
  • Донецької області,
  • Луганській області.

Жителів населених пунктів у цих областях рекомендується спуститися в укриття чи бомбосховища та дочекатися інформації про скасування тривоги.

Також слід дотримуватися правила "двох стін".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому звучить сирена, а також як і коли спрацьовує повітряна тривога.

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воздушная тревога