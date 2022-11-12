Во многих городах Украины объявлена воздушная тревога

В Украине поздно вечером, 12 ноября, во многих городах зазвучали сигналы воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интерактивную карту воздушных тревог.
Так, сегодня около 23.20 была объявлена воздушная тревога в:
Жителей населенных пунктов в этих областях рекомендуется спуститься в укрытия или бомбоубежища и дождаться информации об отмене тревоги.
Также следует придерживаться правила о "двух стенах".
Напомним, ранее мы рассказывали, почему звучит сирена, а также как и когда срабатывает воздушная тревога.
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