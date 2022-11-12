У багатьох містах України оголошена повітряна тривога

В Україні пізно увечері, 12 листопада, у багатьох містах залунали сигнали повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерактивну мапу повітряних тривог.

Також слід дотримуватися правила "двох стін".

Жителів населених пунктів у цих областях рекомендується спуститися в укриття чи бомбосховища та дочекатися інформації про скасування тривоги.

Так, сьогодні близько 23.20 було оголошено повітряну тривогу в:

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому звучить сирена, а також як і коли спрацьовує повітряна тривога.

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