У багатьох містах України оголошена повітряна тривога
Фото: повітряну тривогу оголошено в різних областях України (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні пізно увечері, 12 листопада, у багатьох містах залунали сигнали повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерактивну мапу повітряних тривог.
Так, сьогодні близько 23.20 було оголошено повітряну тривогу в:
- Київської області,
- Житомирської області,
- Чернігівській області,
- Сумської області,
- Миколаївській області,
- Полтавської області,
- Одеській області,
- Вінницької області,
- Кіровоградської області,
- Харківської області,
- Запорізької області,
- Донецької області,
- Луганській області.
Жителів населених пунктів у цих областях рекомендується спуститися в укриття чи бомбосховища та дочекатися інформації про скасування тривоги.
Також слід дотримуватися правила "двох стін".
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому звучить сирена, а також як і коли спрацьовує повітряна тривога.
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