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Во многих городах Украины объявлена воздушная тревога

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Суббота 12 ноября 2022 23:39
Во многих городах Украины объявлена воздушная тревога Фото: воздушная тревога объявлена в разных областях Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Украине поздно вечером, 12 ноября, во многих городах зазвучали сигналы воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интерактивную карту воздушных тревог.

Так, сегодня около 23.20 была объявлена воздушная тревога в:

  • Киевской области,
  • Житомирской области,
  • Черниговской области,
  • Сумской области,
  • Николаевской области,
  • Полтавской области,
  • Винницкой области,
  • Кировоградской области,
  • Харьковской области,
  • Запорожской области,
  • Донецкой области,
  • Луганской области.

Жителей населенных пунктов в этих областях рекомендуется спуститься в укрытия или бомбоубежища и дождаться информации об отмене тревоги.

Во многих городах Украины объявлена воздушная тревога

Также следует придерживаться правила о "двух стенах".

Напомним, ранее мы рассказывали, почему звучит сирена, а также как и когда срабатывает воздушная тревога.

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