Во многих городах Украины объявлена воздушная тревога

В Украине поздно вечером, 12 ноября, во многих городах зазвучали сигналы воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интерактивную карту воздушных тревог.

Так, сегодня около 23.20 была объявлена воздушная тревога в:

Киевской области,

Житомирской области,

Черниговской области,

Сумской области,

Николаевской области,

Полтавской области,

Винницкой области,

Кировоградской области,

Харьковской области,

Запорожской области,

Донецкой области,

Луганской области.

Жителей населенных пунктов в этих областях рекомендуется спуститься в укрытия или бомбоубежища и дождаться информации об отмене тревоги.

Также следует придерживаться правила о "двух стенах".