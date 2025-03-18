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У Кремлі розкрили деталі майбутньої розмови Трампа та Путіна

Архівне фото: російський диктатор Володимир Путін та президент США Дональд Трамп (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Телефонна розмова президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться у вівторок, 18 лютого. Вона триватиме у проміжку з 16 до 18 за московським часом.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

За словами речника Кремля, багато тем розмови Трампа з Путіним уже узгоджено. Він також заявив, що Трамп та Путін "говоритимуть стільки, скільки вважатимуть за потрібне"

"Це дійсно буде з 16 по 18 за московським часом. Дійсно, мали місце певні обговорення. І Віткофф був у Москві, і в Стамбулі були переговори. І раніше була перша телефонна розмова двох президентів. Тому певні розуміння є, безумовно. Але є і велика кількість питань і з подальшою нормалізацією наших двосторонніх відносин, і щодо українського врегулювання. Усе це належить обговорити двом президентам", - заявив Пєсков.

Майбутня розмова Трампа та Путіна

Вчора ввечері Трамп повідомив, що проведе переговори з Путіним 18 березня вранці за часом Вашингтону. Варто зауважити, що ранком прийнято вважати час до 12:00. Враховуючи різницю в часі, 12:00 у Вашингтоні це 18:00 за київським часом.

Розмова, ймовірно, торкнеться можливого 30-денного режиму припинення вогню на театрі російсько-українських воєнних дій. Адже саме це запропонували Штати Україні під час перемовин у Саудівській Аравії.

Після того делегація США відправилась до Росії з аналогічною пропозицією. Сам Путін заявив, що згоден з ідеєю Сполучених Штатів Америки щодо перемир'я. Однак, за його словами, для цього є нюанси.

Пізно ввечері 17 березня у розмові з журналістами Трамп заявив, що Росія "погодиться" на 30-денне перемир'я з Україною.

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Володимир ПутінСполучені Штати АмерикиДональд ТрампМирні переговориПеремир'я Росії та України