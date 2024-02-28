Багато сонця, але тепло не скрізь. Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні сьогодні, 28 лютого, буде сонячною, максимально до +17 градусів. Хоча до такої "спеки" прогріється не скрізь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook .

"Протягом дня 28 лютого температура повітря становитиме +7...+12 градусів, на заході +10...+17 градусів, на сході трохи свіжіше, +4...+7 градусів", - розповіла вона.

Крім того, як додала синоптик, сьогодні повсюди в Україні очікується суха погода та багато сонця.

"У Києві 28 лютого опадів не передбачається. Вітер південно-східний, помірний. Вдень близько +10 градусів", - додала Діденко.

Погода в Україні найближчим часом

Надалі, за прогнозом синоптика, в Україні суха погода триватиме - дощів зовсім не видно.

"Температура повітря десь така і буде - тепліше на заході, холодніше на сході, загалом в межах +7...+12 градусів", - додала вона.

Погода в Україні у березні 2024

За даними синоптиків, середня місячна температура в березні 2024 прогнозується в межах +1...+7 градусів тепла. Це на 1..2 градусів вище за норму.

Додамо, що поки метеорологи не зафіксували початок метеорологічної весни в Україні. Для визначення цього моменту потрібно, щоб середньодобова температура протягом кількох днів поспіль перевищувала 0 градусів на конкретній метеостанції.

Нагадаємо, Тимко III, головний бабак-синоптик Харківської області, дав свій прогноз на весну 2024. Пухнастий метеоролог передбачив, що весна буде лише за шість тижнів. Детальніше - в матеріалі.