Много солнца, но тепло не везде. Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине сегодня, 28 февраля, будет солнечной, максимально до +17 градосов. Хотя до такой "жары" прогреется не везде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook .

"В течение дня 28 февраля температура воздуха будет составлять +7...+12 градусов, на западе +10...+17 градусов, на востоке немного свежее, +4...+7 градусов", - рассказала она.

Кроме того, как добавила синоптик, сегодня повсюду в Украине ожидается сухая погода и много солнца.

"В Киеве 28 февраля осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, умеренный. Днем около +10 градусов", - добавила Диденко.

Погода в Украине в ближайшее время

В дальнейшем, по прогнозу синоптика, в Украине сухая погода будет продолжаться - дожди совсем не видны.

"Температура воздуха где-то такая и будет - теплее на западе, холоднее на востоке, в пределах +7...+12 градусов", - добавила она.

Погода в Украине в марте 2024

По данным синоптиков, средняя месячная температура в марте 2024 прогнозируется в пределах +1...+7 градусов. Это на 1...2 градусов выше нормы.

Добавим, что пока метеорологи не зафиксировали начало метеорологической весны. Для определения этого момента нужно, чтобы среднесуточная температура в течение нескольких дней превышала 0 градусов на конкретной метеостанции.

Напомним, Тимко III, главный сурок-синоптик Харьковской области, дал свой прогноз на весну 2024. Пушистый метеоролог предсказал, что весна будет только через шесть недель. Подробнее - в материале.