Багато республіканців невдоволені кандидатом Трампа у віцепрезиденти, - The Hill

Деякі республіканці у Палаті представників критикують обрання колишнім президентом Трампом сенатора Джей Ді Венса своїм напарником. На їх думку, цей вибір не допоможе, а навіть може зашкодити шансам партії на перемогу в листопаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill .

Кілька республіканців висловили занепокоєння щодо зовнішньополітичних позицій Венса, відсутності досвіду та нездатності розширити республіканську коаліцію за межі бази Трампа.

Видання зауважило, що на конференції Палати представників Республіканської партії є багато прихильників Венса, особливо жорсткі консерватори - включно з членами фракції свободи Палати представників, які віддають перевагу популістській точці зору "Америка на першому місці", яку підтримує кандидат у віце-президенти. І кампанія Трампа рішуче захищає цей вибір.

Водночас республіканці, які на умовах анонімності спілкувались з виданням, у тому числі законодавці-ветерани, помірковані та консерватори в стилі Рейгана, які підтримують потужну зовнішню політику, сказали, що набагато більше їхніх колег сумніваються щодо Венса.

"Він був найгіршим вибором з усіх варіантів. Це було настільки погано, що я навіть не думав, що це можливо... Антиукраїнець, більше популіст. Він нічого не додає до квитка Трампа. Він заряджає енергією тих самих людей, які люблять Трампа", - сказав один із республіканців у Палаті представників.