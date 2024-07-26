Багато республіканців невдоволені кандидатом Трампа у віцепрезиденти, - The Hill
Деякі республіканці у Палаті представників критикують обрання колишнім президентом Трампом сенатора Джей Ді Венса своїм напарником. На їх думку, цей вибір не допоможе, а навіть може зашкодити шансам партії на перемогу в листопаді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.
Кілька республіканців висловили занепокоєння щодо зовнішньополітичних позицій Венса, відсутності досвіду та нездатності розширити республіканську коаліцію за межі бази Трампа.
Видання зауважило, що на конференції Палати представників Республіканської партії є багато прихильників Венса, особливо жорсткі консерватори - включно з членами фракції свободи Палати представників, які віддають перевагу популістській точці зору "Америка на першому місці", яку підтримує кандидат у віце-президенти. І кампанія Трампа рішуче захищає цей вибір.
Водночас республіканці, які на умовах анонімності спілкувались з виданням, у тому числі законодавці-ветерани, помірковані та консерватори в стилі Рейгана, які підтримують потужну зовнішню політику, сказали, що набагато більше їхніх колег сумніваються щодо Венса.
"Він був найгіршим вибором з усіх варіантів. Це було настільки погано, що я навіть не думав, що це можливо... Антиукраїнець, більше популіст. Він нічого не додає до квитка Трампа. Він заряджає енергією тих самих людей, які люблять Трампа", - сказав один із республіканців у Палаті представників.
Інший республіканець заявив, що 9 із 10 людей, сказали б, що Трамп зробив неправильний вибір.
Нагадаємо, Ми повідомляли, хто такий Джей Ді Венс, якого Трамп обрав кандидатом у віцепрезиденти та, що він говорив про Україну.
РБК-Україна також повідомляло, що ЄС панікує через кандидатуру Венса на посаду віце-президента.
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