Многие республиканцы недовольны кандидатом Трампа в вице-президенты, - The Hill

Некоторые республиканцы в Палате представителей критикуют избрание бывшим президентом Трампом сенатора Джей Ди Венса своим напарником. По их мнению, этот выбор не поможет, а даже может нанести ущерб шансам партии на победу в ноябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill .

Несколько республиканцев выразили обеспокоенность относительно внешнеполитических позиций Вэнса, отсутствия опыта и неспособности расширить республиканскую коалицию за пределы базы Трампа.

Издание отметило, что на конференции Палаты представителей Республиканской партии есть много сторонников Вэнса, особенно жесткие консерваторы - включая членов фракции свободы Палаты представителей, которые предпочитают популистскую точку зрения "Америка на первом месте", которую поддерживает кандидат в вице-президенты. И кампания Трампа решительно защищает этот выбор.

В то же время республиканцы, которые на условиях анонимности общались с изданием, в том числе законодатели-ветераны, умеренные и консерваторы в стиле Рейгана, которые поддерживают мощную внешнюю политику, сказали, что гораздо больше их коллег сомневаются относительно Вэнса.

"Он был худшим выбором из всех вариантов. Это было настолько плохо, что я даже не думал, что это возможно... Антиукраинец, больше популист. Он ничего не добавляет к билету Трампа. Он заряжает энергией тех же людей, которые любят Трампа", - сказал один из республиканцев в Палате представителей.