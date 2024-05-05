Багато дощів з грозами. Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

Погода в травні 2024 в Україні

Травень в Україні буде теплішим, ніж це зазвичай прийнято. При цьому, не варто очікувати, що опадів буде мало. Їх, за прогнозом синоптиків, випаде у межах норми. З "аномального" - синоптики у травні 2024 в Україні не виключають заморозки. Наприклад, про них уже попереджали і цими вихідними.

Додамо, що заморозки в Україні можливі навіть наприкінці травня. Вони можуть проявитися на тлі загального похолодання, яке прийде в Україну.

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