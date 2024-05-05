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Багато дощів з грозами. Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

Фото: якою буде погода в Україні 6 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У більшості регіонів України з ночі понеділка, 6 травня, литимуть дощі, але "не зачеплять" схід та південь. Попри те, що буде достатньо тепло, можливі пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

"У західних, північних та в більшості центральних областей вночі місцями невеликі, вдень помірні короткочасні дощі, подекуди грози. На решті території без опадів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили синоптики, вітер буде переважно південно-західний, 7-12 м/с.

"Вдень у західних та північних областях місцями пориви 15-18 м/с", - кажуть в "Укргідрометцентрі".

Температура вночі 8-13°; вдень 20-25°, а у Карпатах та на узбережжі морів 14-19°.

Погода в Україні 6 травня (facebook.com/UkrHMC)

Погода у Києві та області

В Києві та області погода буде повністю відповідати вище описаному. Так, вночі місцями невеликий, вдень помірний короткочасний дощ, подекуди гроза.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, по області вдень місцями пориви 15-18 м/с.

Температура вночі 8-13°, вдень 20-25°; у Києві вночі 10-12°, вдень 22-24°.

Погода в травні 2024 в Україні

Травень в Україні буде теплішим, ніж це зазвичай прийнято. При цьому, не варто очікувати, що опадів буде мало. Їх, за прогнозом синоптиків, випаде у межах норми. З "аномального" - синоптики у травні 2024 в Україні не виключають заморозки. Наприклад, про них уже попереджали і цими вихідними.

Додамо, що заморозки в Україні можливі навіть наприкінці травня. Вони можуть проявитися на тлі загального похолодання, яке прийде в Україну.

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