Много дождей с грозами. Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

Погода в мае 2024 в Украине

Май в Украине будет теплее, чем это обычно принято. При этом, не стоит ожидать, что осадков будет мало. Их, по прогнозу синоптиков, выпадет в пределах нормы. Из "аномального" - синоптики в мае 2024 в Украине не исключают заморозки. Например, о них уже предупреждали и на этих выходных.

Добавим, что заморозки в Украине вероятны даже в конце мая. Они могут проявиться на фоне общего похолодания, которое придет в Украину.

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