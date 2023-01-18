UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Багато 200-х та 300-х. Окупант скаржиться, що в них зовсім немає військової техніки (перехоплення)

Фото: військовий РФ скаржиться знайомому, що в них залишились лише міномети та автомати (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Російський військовий розповідає знайомому, що ротація його чекає не раніше квітня, а ситуація зараз не з найкращих, адже в них зовсім немає техніки й воювати доводиться лише за допомогою мінометів та автоматів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення Головного управління розвідки в Telegram.

"Тут жах **ать його в рот... Ось 2,5 км від "укропів" стою, за**али перестрілки, є*ані. 200-х - до*уя, 300-х - до*уя, пиз**ць! Думав, я на курорт поїду, я *бав такий курорт", - розповів окупант.

Російський військовий також розповів своєму знайомому, що не дивлячись на значну кількість військових, переваги на полі бою вони не мають.

"Техніки немає. Х*лі, лише мінометами ху**ять перестрілки, на**й, наші мінометами ху**ять, вони мінометам, і все, а ми х*лі з автоматами", - додав військовий РФ.

На запитання співрозмовника, що сталося з їхньою технікою, окупант відповів, що її знищили збройні сили України, та наразі окупанти чекають коли ж прийде нова.

Нагадаємо, під час одного з перехоплень українська розвідка дізналась, що група озброєних кулеметами росіян попутками втекли з України, після чого самостійно здались в поліцію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федераціяокупанти