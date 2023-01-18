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Много 200-х и 300-х. Оккупант жалуется, что у них совсем нет военной техники (перехват)

Фото: военный РФ жалуется знакомому, что у них остались только минометы и автоматы (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Российский военный рассказывает знакомому, что ротация его ждет не раньше апреля, а ситуация сейчас не из лучших, ведь у них совсем нет техники и воевать приходится только с помощью минометов и автоматов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват Главного управления разведки в Telegram.

"Здесь ужас **ать его в рот... Вот 2,5 км от "укропов" стою, за**али перестрелки, е*аные. 200-х - до*уя, 300-х - до*уя, пиз**ц! Думал, я на курорт поеду, я *бал такой курорт", - рассказал оккупант.

Российский военный также рассказал своему знакомому, что, несмотря на значительное количество военных, преимущества на поле боя у них нет.

"Техники нет. Х*ли, только минометами ху**ят перестрелки, на**й, наши минометами ху**ят, они минометам, и все, а мы х*ли с автоматами", - добавил военный РФ.

На вопрос собеседника, что произошло с их техникой, оккупант ответил, что ее уничтожили вооруженные силы Украины, и оккупанты ждут, когда же придет новая.

Напомним, во время одного из перехватов украинская разведка узнала, что группа вооруженных пулеметами россиян попутками сбежала из Украины, после чего самостоятельно сдалась в полицию.

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