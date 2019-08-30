Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за урагана

Фото: ураган (Pixabаy)

В зоне опасности шторма находится около 10 млн человек

Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в штате Флорида из-за надвигающегося урагана "Дориан". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Сообщается, что ураган "Дориан" может стать самым разрушительным для США за последние 30 лет. В зоне опасности находится вся Флорида, включая Майами и Форт-Лодердейл, на территории которых проживает около 10 млн. человек.

"Шторм во второй половине дня превратился достиг отметки 3 категории. Ожидается, что потенциально может достигнуть 4 категории, где скорость ветра может достигать 225 км/ч", - говорится в сообщении.

Дональд Трамп в пятницу объявил чрезвычайное положение во Флориде и уполномочил Федеральное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями координировать усилия по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Напомним, в середине июля на территорию США надвигался ураган "Барри". Тогда свыше 62 тыс. человек столкнулись с перебоями в электроснабжении в связи с тропическим штормом.

Также сообщалось, что Трамп обсуждал со своими советниками возможность борьбы с ураганами с помощью ядерных бомб.