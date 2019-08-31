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На Багамських островах оголосили евакуацію через ураган

Новини » Суспільство    31.08.2019 - 05:46
На Багамських островах оголосили евакуацію через ураган
Ілюстративне фото: ураган (Pixabаy)

Жителів евакуюють у внутрішні райони острова

Прем'єр-міністр Співдружності Багамських островів Х'юберт Мінніс оголосив екстрену евакуацію у зв'язку з наближенням урагану "Доріан". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на акканут прем'єр-міністра в Twitter.

Буде проводиться евакуація жителів північних долин Абак на материк Абак, а також жителів Вест-Енду, Іст-Енду і Кейта Свитинга і Уотерс-Кей в Гранд-Багаме закликали перебратися у внутрішні райони острова.

"Ті, хто відмовляється евакуюватися, піддають себе великій небезпеці через цей дуже потужній і потенційно небезпечний для життя ураган, який принесе загрозливо сильні і високі штормові хвилі", - зазначив Мінніс.

За словами прем'єр-міністра, жителі острова Нью-Провіденс повинні підготуватися до тропічних штормових вітрів. Зараз "Доріан" знаходиться в більш 600 км на схід від Багамських островів.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан у штаті Флорида через наближення урагану "Доріан".

Нагадаємо, в середині липня на територію США насувався ураган "Баррі". Тоді понад 62 тис. осіб зіткнулися з перебоями в електропостачанні.

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