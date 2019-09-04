На Багамах жертвами урагана "Дориан" стали 7 человек

На Багамских островах возросло число жертв урагана "Дориан" после того, как стихия ослабла. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на ZNS Bahamas.

По информаци премьер-министра Содружества Хьюберта Минниса, от последствий урагана погибли семь человек. Сначала сообщалось о пяти жертвах, однако позже стало известно, что двое человек скончались в столичной больнице, куда были доставлены ранее.

"Можно ожидать, что будут зафиксированы еще случаи гибели", - сказал Миннис.

Также министр национальной безопасности Багамских островов Марвин Дэймс добавил, что среди жертв урагана, обрушившегося на острова Абако, были дети.

На данный момент известно, что ураган "Дориан", который обрушился на Багамы 1 сентября 2019, ослабел с пятой до второй категории. Теперь метеорологи прогнозируют, что ураган может затронуть юго-восточное побережье США.

Напомним, ранее сообщалось, что в американском штате Южная Каролина из-за урагана "Дориан" планируют эвакуировать 830 тысяч жителей прибрежных зон. Приказ об обязательной эвакуации вступил в силу 2 сентября, а с 3 сентября были закрыты все школы и государственные учреждения вдоль побережья.