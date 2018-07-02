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На Багамах взорвался катер с туристами

НовостиПроисшествия    02.07.2018 - 09:35
Фото: взрыв катера на Багамах (youtube.com)
Фото: взрыв катера на Багамах (youtube.com)

В результате взрыва погиб один человек, еще 11 получили ранения

На Багамских островах в результате взрыва туристической лодки погиб один человек, еще 11 получили ранения. Об этом сообщает издание CNN.

Сообщается, что судно перевозило десять туристов и двух багамцев, когда двигатель взорвался и пламя охватило лодку.

По данным береговой охраны, после инцидента четыре гражданина США были доставлены в больницу во Флориде. Другие пострадавшие - в больницу имени принцессы Маргарет в столице Багамских островов Нассау, включая капитана лодки, который также является владельцем туристической компании.

Напомним, ранее вблизи ливийского побережья перевернулась лодка с 120 мигрантами, в результате чего около 100 мигрантов могли погибнуть.

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Теги публикации: пострадавшие, катер, туристы, Багамы, Взрыв  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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