На Багамах взорвался катер с туристами

В результате взрыва погиб один человек, еще 11 получили ранения

На Багамских островах в результате взрыва туристической лодки погиб один человек, еще 11 получили ранения. Об этом сообщает издание CNN.

Сообщается, что судно перевозило десять туристов и двух багамцев, когда двигатель взорвался и пламя охватило лодку.

По данным береговой охраны, после инцидента четыре гражданина США были доставлены в больницу во Флориде. Другие пострадавшие - в больницу имени принцессы Маргарет в столице Багамских островов Нассау, включая капитана лодки, который также является владельцем туристической компании.

TOUR BOAT EXPLOSION: Tour boat carrying 10 Americans, 2 Bahamian crew members exploded off the coast of the Bahamas – with one woman killed, several transported to Florida for treatment and authorities investigating the cause of the blast. @ErielleReshef https://t.co/zGE98MF6IL pic.twitter.com/PebMDBYp9q — World News Tonight (@ABCWorldNews) July 2, 2018

Напомним, ранее вблизи ливийского побережья перевернулась лодка с 120 мигрантами, в результате чего около 100 мигрантов могли погибнуть.