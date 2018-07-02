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На Багамах вибухнув катер з туристами

НовиниНадзвичайні події    02.07.2018 - 09:35
Фото: вибух катера на Багамах (youtube.com)
Фото: вибух катера на Багамах (youtube.com)

В результаті вибуху загинула одна людина, ще 11 отримали поранення

На Багамських островах в результаті вибуху туристичного човна загинула одна людина, ще 11 отримали поранення. Про це повідомляє видання CNN.

Повідомляється, що судно перевозило десять туристів і двох багамцев, коли двигун вибухнув і полум'я охопило човен.

За даними берегової охорони, після інциденту чотири громадянина США були доставлені в лікарню у Флориді. Інші постраждалі - в лікарню імені принцеси Маргарет в столиці Багамських островів Нассау, включаючи капітана човна, який також є власником туристичної компанії.

Нагадаємо, раніше поблизу лівійського узбережжя перекинувся човен з 120 мігрантами, внаслідок чого близько 100 мігрантів могли загинути.

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Теги публікації: постраждалі, катер, туристы, Багамы, Вибух  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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