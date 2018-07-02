На Багамах вибухнув катер з туристами

В результаті вибуху загинула одна людина, ще 11 отримали поранення

На Багамських островах в результаті вибуху туристичного човна загинула одна людина, ще 11 отримали поранення. Про це повідомляє видання CNN.

Повідомляється, що судно перевозило десять туристів і двох багамцев, коли двигун вибухнув і полум'я охопило човен.

За даними берегової охорони, після інциденту чотири громадянина США були доставлені в лікарню у Флориді. Інші постраждалі - в лікарню імені принцеси Маргарет в столиці Багамських островів Нассау, включаючи капітана човна, який також є власником туристичної компанії.

BOAT TOUR EXPLOSION: boat Tour carrying 10 Americans, 2 Bahamian crew members exploded off the coast of the Bahamas – with one woman killed, several transported to Florida for treatment and authorities investigating the cause of the blast. @ErielleReshef https://t.co/zGE98MF6IL pic.twitter.com/PebMDBYp9q — World News Tonight (@ABCWorldNews) July 2, 2018

Нагадаємо, раніше поблизу лівійського узбережжя перекинувся човен з 120 мігрантами, внаслідок чого близько 100 мігрантів могли загинути.