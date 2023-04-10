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Не бачить шкоди у пропаганді. В ОП відреагували на скасування обмежень для росіян у Twitter

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Україна, Понеділок 10 квітня 2023 22:07
Не бачить шкоди у пропаганді. В ОП відреагували на скасування обмежень для росіян у Twitter Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Розблокування російських акаунтів у Twitter свідчить про те, що у компанії не бачать шкоди у поширенні пропаганди, яка прямо заохочує знищення українців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Розблоковані акаунти російської влади, масштабування ru-твітів про "вбий Україну" на фоні відвертої песимізації українців - це взагалі не про свободу слова… Twitter не бачить шкоди у поширенні пропаганди, яка прямо заохочує знищення українців та масові вбивства", - написав Подоляк.

Окрім цього він задався питанням, чи може штучний інтелект краще модерувати мікроблог.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилась інформація про те, що Twitter перестав застосовувати обмеження проти облікових записів російської влади, які були введені в квітні 2022 року. Зокрема це стосується і сторінки диктатора Володимира Путіна.

Раніше BBC писало, що за керівництва Ілона Маска в Twitter практично перестали боротися з поширенням пропаганди в соцмережі.

Також ми писали, що, за даними ЗМІ, після покупки Маском Twitter у компанії звільнили 80% співробітників.

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