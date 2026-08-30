Бачення війни має доходити до кожного підрозділу, для цього потрібен контроль, - Хмара

Бачення війни має доходити до підрозділів на фронті, а не лишатися лише нагорі. Для перевірки, чи виконуються рішення, потрібні інструменти контролю.
Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр оборони України Євген Хмара розповів під час спілкування з журналістами.
За словами Хмари, бачення війни та план її завершення не можуть залишатися тільки на рівні міністра оборони, Головнокомандувача, заступників чи Генерального штабу. Воно має спускатися вниз - до командирів і підрозділів, які щодня виконують завдання на фронті.
Міністра оборони переконений, що для цього потрібні інструменти контролю - щоб перевіряти, чи виконуються ухвалені рішення, чи в усіх єдине бачення і чи воно втілюється.
Він також зазначив, що під час поїздок на передову головний запит від військових однаковий - потрібно більше засобів. Водночас командири та підрозділи на місцях розуміють, що робити: мають екіпажі, досвід, готові навчати людей, адаптувати засоби і швидко доводити рішення до ефективного застосування.
Окремо, за його словами, потрібні правильні рішення й команди на місцях - насамперед ті, що дозволяють зберігати життя людей.
Нагадаємо, Верховна Рада призначила Євгенія Хмару міністром оборони 19 серпня. Головним завданням нового очільника відомства Зеленський назвав перебудову всієї системи оборони та підготовку України до зими.