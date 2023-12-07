Не "бабуся", а ухилянт. Поліцейські знайшли героя дивного відео у Львові

За даними правоохоронців, вчора у соціальних мережах розповсюдили відео, де бабусю на лижах, тягне позаду себе автівка BMW вулицями міста.

"Однак, чи справді була це бабуся та чи безпечним було це?" - запитуються вони.

Патрульні 3-го батальйону, які взялися з'ясувати це, відразу відреагували та виявили автомобіль на вулиці Шевченка.

"Встановивши дані "бабусі", нею виявився 30-річний чоловік. На громадянина інспектори винесли постанову за ч. 1 ст. 127 (Порушення ПДР пішоходом) КУпАП", - додали у відомстві.

Крім того, чоловік виявився у розшуку за ст. 210 (Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку) та ст. 210-1 (Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію) КУпАП. Інформацію передали у військомат.

Як повідомлялося, раніше в Сумській області затримали чоловіка, який побив військового при спробі вручити йому повістку в армію. Тепер йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Крім того, в Житомирі чоловік напав на співробітника ТЦК. Його особу вже встановили.