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Не "бабушка", а уклонист. Полицейские нашли героя странного видео во Львове

Фото: полицейские нашли героя странного видео во Львове (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Полиция во Львове нашла "бабушку" с видео, которая в женском костюме ездила на лыжах, уцепившись за BMW. На самом деле это мужчина, который еще и находится в розыске как уклонист.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Львовской области.

По данным правоохранителей, вчера в социальных сетях распространили видео, где бабушку на лыжах, тянет позади себя автомобиль BMW по улицам города.

"Однако, действительно ли это была бабушка и безопасно ли это?" - спрашивают они.

Патрульные 3-го батальона, взявшиеся выяснить это, сразу отреагировали и обнаружили автомобиль на улице Шевченко.

"Установив данные "бабушки", ею оказался 30-летний мужчина. На гражданина инспекторы вынесли постановление по ч. 1 ст. 127 (Нарушение ПДД пешеходом) КУоАП", - добавили в ведомстве.

Кроме того, мужчина оказался в розыске по ст. 210 (Нарушения призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета) и ст. 210-1 (Нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации) КУоАП. Информацию передали в военкомат.

Как сообщалось, ранее в Сумской области задержали мужчину, который избил военного при попытке вручить ему повестку в армию. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Кроме того, в Житомире мужчина напал на сотрудника ТЦК. Его личность уже установили.

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