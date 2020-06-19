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Бабиков о протестах под ГБР: если люди пришли заработать копейку - это хорошо

Новости » Политика     19.06.2020 - 09:50
Бабиков о протестах под ГБР: если люди пришли заработать копейку - это хорошо
Фото: Александр Бабиков (Виталий Носач, РБК-Украина)

Вместе с тем, Бабиков говорит, что не все акции проплаченные

Заместитель директора Госбюро расследований Александр Бабиков считает протесты возможностью "принести какую-то копейку в семью". По его словам, тяжело только в первый раз реагировать на протест.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

В то же время, он говорит, что не все акции проплаченные.

"Я говорю о другом, что если пришли люди заработать копейку - это хорошо, я рад за них. Если пришли люди идейные и они высказали свою точку зрения, то это их право. Это их гражданская позиция, пожалуйста, пусть высказываются!", - заявил он.

Напомним, под Госбюро расследований проходили акции протеста из-за дела проти пятого президента Украины Петра Порошенка. Также под бюро проходили протесты из-за дел Майдана.

Отметим, заместитель директора Госбюро расследований Бабиков утверждает, что по версии Генпрокуроратуры, он не являлся защитником экс-президента Украины Виктора Януковича.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины ГБРпротест
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