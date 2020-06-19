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Бабіков про протести під ДБР: якщо люди прийшли заробити копійку - це добре

Новини » Політика     19.06.2020 - 09:50
Бабіков про протести під ДБР: якщо люди прийшли заробити копійку - це добре
Фото: Олександр Бабіков (Віталій Носач, РБК-Україна)

Разом з тим, Бабіков каже, що не всі акції проплачені

Заступник директора Держбюро розслідувань Олександр Бабіков вважає протести можливістю "принести якусь копійку в сім'ю". За його словами, важко тільки перший раз реагувати на протест.

Про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

У той же час, він говорить, що не всі акції проплачені.

"Я говорю про інше, що якщо прийшли люди заробити копійку - це добре, я радий за них. Якщо прийшли люди ідейні і вони висловили свою точку зору, то це їх право. Це їх громадянська позиція, будь ласка, нехай висловлюються!", - заявив він.

Нагадаємо, під Держбюро розслідувань проходили акції протесту через справу проти п'ятого президента України Петра Порошенка. Також під бюро проходили протести через справи Майдану.

Зазначимо, заступник директора Держбюро розслідувань Бабіков стверджує, що за версією Генпрокуратури, він не був захисником екс-президента України Віктора Януковича.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України ДБРпротест
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