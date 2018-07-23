Бабич обратилась в комитет защиты прав адвокатов в связи с действиями НАБУ

Новости Происшествия 23.07.2018 - 13:40
Фото: Анна Бабич (пресс-служба)
Фото: Анна Бабич (пресс-служба)

Документ был рассмотрен на экстренном заседании комитета

Партнер Aequo Анна Бабич обратилась в комитет защиты прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности в связи с действиями НАБУ. Документ был рассмотрен на экстренном заседании комитета, сообщает Национальная ассоциация адвокатов Украины.

В частности, в нем говорится о нарушении гарантий адвокатской деятельности, а именно о запрете любого вмешательства, препятствовании осуществлению профессиональной деятельности и проведении в отношении адвоката оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий, которые могут проводиться исключительно с разрешения суда.

Также замглавы комитета защиты прав адвокатов инициировал обращение к директору Национального антикоррупционного бюро Украины с просьбой провести проверку и привлечь виновных должностных лиц Национального антикоррупционного бюро Украины к ответственности.

Как известно, по версии Международного рейтинга The Best Lawyers in Ukraine 2019 партнер и руководитель практики корпоративного права/M&A Aequo Анна Бабич признана юристом года по корпоративному праву.

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Теги:  НАБУ,  адвокат  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС