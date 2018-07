Бабич звернулася в комітет захисту прав адвокатів у зв'язку з діями НАБУ

Документ був розглянутий на екстреному засіданні комітету

Партнер Aequo Анна Бабич звернулася в комітет захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності у зв'язку з діями НАБУ. Документ був розглянутий на екстреному засіданні комітету, повідомляє Національна асоціація адвокатів України.

Зокрема, у ньому йдеться про порушення гарантій адвокатської діяльності, а саме про заборону будь-якого втручання, перешкоджання здійсненню професійної діяльності та проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду.

Також заступник голови комітету захисту прав адвокатів ініціював звернення до директора Національного антикорупційного бюро України з проханням провести перевірку та притягнути винних посадових осіб Національного антикорупційного бюро України до відповідальності.

Як відомо, за версією Міжнародного рейтингу The Best Lawyers in Ukraine 2019 партнер і керівник практики корпоративного права/M&A Aequo Анна Бабич визнана юристом року з корпоративного права.