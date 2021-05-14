В Бабьем Яру открыли синагогу Мемориального центра Холокоста

На церемонии присутствовали официальные лица, религиозные лидеры, послы культурные и общественные деятели, праведники и их родственники.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак на церемонии открытия символической синагоги подчеркнул, что сегодня важно почтить память о людях, погибших в Бабьем Яру, и поблагодарить тех, кто спасал их, рискуя собственной жизнью.

"К сожалению, слово "война" и война как таковая не исчезли из нашей жизни. Я хотел бы пожелать нам всем, в первую очередь, мира. И сказать слова благодарности тем, кто сегодня приложил усилия и сделал возможным открытие этого Места для размышлений. Места, куда будут приходить киевляне, гости нашего города, чтобы вспомнить, что произошло в Бабьем Яру, чтобы вспомнить героев, чтобы вспомнить Праведников мира. Я хотел бы поблагодарить и сказать, что государство сделает все, чтобы мемориал в Бабьем Яру стал грандиозным, одним из величайших музеев, местом памяти в мире", - заявил Ермак.

Он также передал слова благодарности и уважения от президента и сообщил, что глава государства подписал указ, которым устанавливается постоянная государственная стипендия для праведников, украинцев, которые спасали евреев во время Холокоста.

"Место для размышлений» в виде символической синагоги – большой шаг на пути восстановления памяти о всех, кто погиб в этом месте в годы Второй Мировой войны. Это знаковое событие – наглядное свидетельством того, что в украинском общественном сознании утверждаются высокие идеалы уважения к человеческой жизни, признание ответственности и памяти, которые будут способствовать построению свободного демократического общества в нашей стране. Важно, что именно здесь, непосредственно в месте трагедии и в месте упокоения погибших, открывается символическая синагога, где каждый сможет духовно вспомнить погибших. Украинское государство является истинным, настоящим общим домом для всех национальностей, религий и традиций, среди которых иудаизм занимает почетное место. Убежден, что мемориальная синагога станет святым местом, местом духовного единения и братского диалога", - добавил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко, "Места для размышлений" позволит почтить память десятков тысяч евреев-киевлян, которые погибли в Бабьем Яру в страшные времена Холокоста.

"Открывая синагогу, мы возвращаем память об этих людях. И очень символично, что делаем это в День памяти украинцев, которые, рискуя своей жизнью, спасали евреев во время Второй мировой войны. Подвиг всех этих мужественных людей сегодня мы также чтим. Возрождение национальной памяти начинается с переосмысления тех мест, которые в советские времена были заброшены. Которые намеренно и сознательно маскировались под места развлечений, отдыха, рекреации, забывая, что на самом деле случилось. Так случилось и здесь, с Бабьим Яром. Теперь мы возвращаемся к этой мемориализации, которую на протяжении многих лет советского господства умышленно искореняли из нашего сознания", - отметил Ткаченко.

В мероприятии также приняли участие основатель и президент французской организации "Яхад-ин Унум", главный стратег и глава Академического совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", римско-католический священник, отец Патрик Дебуа и архитектор, профессор Базельского университета, автор уникальной синагоги в Майнце и символической синагоги в Бабьем Яре Мануэль Герц.

"В Бабьем Яре было убито больше людей, чем где-либо на планете. Ответом на это ужасное преступление могла бы стать хмурая и минималистичная архитектура, традиционная для мемориалов Холокоста. Однако я уверен, что монументальный и статический подход противоречит десяткам тысяч отдельных голосов жертв Бабьего Яра. Поэтому родилась идея создать перформативною архитектуру, которая трансформируется, удивляет и придает ощущение трепета. Синагога в Бабьем Яре должна объединять людей для коллективного ритуала памяти", - заявил Мануэль Герц.

Патрик Дебуа выразил убеждение, что Бабий Яр - место массового убийства, которое мы должны помнить, чтобы научить молодое поколение по всей планете избегать участия в таких массовых преступлениях сегодня.

"К сожалению, до сих пор ежедневно на каждом континенте массовые стрельбы разрушают планету. В Кабуле, в Ираке, в Сирии и многих других местах. Бабий Яр должен стать международным центром предотвращения массовых преступлений", - подчеркнул Патрик Дебуа.

На церемонии открытия также присутствовали духовные лидеры Украины, представители разных церквей и конфессий: глава Украинской Греко-Католической Церкви, председательствующий Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций Блаженнейший Святослав; главный раввин Киева и Украины Моше Реувен Асман (Всеукраинский еврейский конгресс); председатель Всеукраинского Союза Церквей Евангельских Христиан-Баптистов Валерий Антонюк.