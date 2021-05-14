У Бабиному Яру відкрили синагогу Меморіального центру Голокосту

Відкриття відбулося за участі урядовців, релігійних лідерів, послів, культурних та громадських діячів, праведників та їхніх родичів.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак на церемонії відкриття заявив, що сьогодні важливо вшанувати пам'ять про людей, які загинули у Бабиному Яру, та подякувати тим, хто рятував їх, ризикуючи власним життям.

"На жаль, слово "війна" і війна як така не зникли з нашого життя. Я хотів би побажати нам всім, в першу чергу, миру. І сказати слова вдячності тим, хто сьогодні доклав зусиль і зробив можливим відкриття цього Місця для роздумів. Місця, куди будуть приходити кияни, гості нашого міста, щоб згадати, що відбулося у Бабиному Яру, щоб згадати героїв, щоб згадати Праведників світу. Я хотів би подякувати і сказати, що держава зробить все, щоби меморіал у Бабиному Яру став грандіозним, одним із найвеличніших музеїв, місцем пам'яті у світі", - заявив Єрмак.

Він також передав слова подяки та пошани від президента України та повідомив, що глава держави підписав указ, яким встановлюється постійна державна стипендія для праведників, українців, які рятували євреїв під час Голокосту.

"Місце для роздумів" у вигляді символічної синагоги є великим кроком на шляху відновлення пам'яті про всіх, хто загинув у цьому місці у роки Другої світової війни. Ця знакова подія є наочним свідченням, що в українській суспільній свідомості утверджуються високі ідеали поваги до людського життя та визнання відповідальності і пам’яті, які будуть сприяти побудові вільного демократичного суспільства в нашій країні. Важливо, що саме тут, безпосередньо у місці трагедії та у місці спочинку загиблих, відкрито символічну синагогу, де кожен зможе духовно згадати загиблих. Українська держава є щирою, справжньою спільною домівкою для всіх національностей, релігій і традицій, серед яких іудаїзм посідає почесне місце. Переконаний, що меморіальна синагога стане святим місцем, і духовного єднання, і братського діалогу", - додав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами міністра культура та інформаційної політики України Олександра Ткаченко, "Місця для роздумів" дозволить вшанувати пам’ять десятків тисяч євреїв-киян, які загинули у Бабиному Яру у страшні часи Голокосту.

"Відкриваючи синагогу, ми повертаємо пам’ять про цих людей. І дуже символічно, що робимо це в День пам'яті українців, які, ризикуючи своїм життям, рятували євреїв. Подвиг всіх цих мужніх людей сьогодні ми також вшановуємо. Відродження національної пам’яті починається з переосмислення тих місць, які в радянські часи навмисно та свідомо маскувались під місця розваг, відпочинку, рекреації, забуваючи, що насправді трапилось. Так сталось і тут, з Бабиним Яром. Тепер ми повертаємось до цієї меморіалізації, яку протягом багатьох років радянського панування умисно викорінювали із нашої свідомості", - зазначив Ткаченко.

У заході також взяв участь архітектор, професор Базельського університету, автор унікальної синагоги в Майнці та символічної синагоги у Бабиному Яру Мануель Герц та президент французької організації "Яхад-ін Унум", голова Академічної ради Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", римо-католицький священик, отець Патрік Дебуа

"У Бабиному Яру було вбито більше людей, ніж будь-де на планеті. Відповіддю на цей жахливий злочин могла б стати похмура і мінімалістична архітектура, традиційна для меморіалів Голокосту. Однак я впевнений, що монументальний і статичний підхід суперечить десяткам тисяч окремих голосів жертв Бабиного Яру, тому народилась ідея створити перформативну архітектуру, яка трансформується, дивує та надає відчуття трепету. Синагога у Бабиному Яру має об’єднувати людей для колективного ритуалу вшанування пам’яті", - заявив Мануель Герц.

Патрік Дебуа висловив переконання, що Бабин Яр - місце масового вбивства, яке ми маємо пам'ятати, щоб навчити молоде покоління по всій планеті уникати участі у таких масових злочинах сьогодні.

"На жаль, досі щодня на кожному континенті масові стрілянини руйнують планету. У Кабулі, в Іраку, в Сирії та багатьох інших місцях. Бабин Яр повинен стати міжнародним центром запобігання масовим злочинам", - наголосив Патрік Дебуа.

На церемонії відкриття також були присутні духовні лідери України, представники різних церков та конфесій: глава Української Греко-Католицької Церкви, головуючий Всеукраїнської ради церков та релігійних організацій Блаженніший Святослав; головний рабин Києва та України Моше Реувен Асман (Всеукраїнський єврейський конгрес); голова Всеукраїнського Союзу Церков Євангельських Християн-Баптистів Валерій Антонюк.